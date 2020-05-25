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Курица в Индии несет яйца с ярко-зеленым желтком – фермер доказал, что это не фейк (фото, видео)

В соцсетях распространились фотографии курных яиц с ярко-зелеными желтками. Многие решили, что цвет был изменен с помощью фотошопа. Однако Ак Шихабудин, хозяин небольшой фермы в Индии, где живут необычные куры, опубликовал ряд видео, доказав, что это не фейк. Он разбивал яйца на глазах у зрителей — и желтки в них оказывались того самого изумрудного оттенка.

Шихабудин рассказал изданию The News Minute, что около девяти месяцев назад одна из его куриц начала нести такие необычный яйца. Несколько цыплят, которые выросли из ее яиц, подросли и сами стали нести такие же.

Поначалу Ак и его семья опасались есть странные яйца. Но затем все же попробовали — они оказались обычными на вкус и не вызывали никаких подозрительных симптомов.

Ветеринаров эта история поставила в тупик. Специалисты из местного университета посетили ферму и предположили, что причиной необычного цвета мог стать корм. Однако фермер сомневается, поскольку остальные его куры несут обычные яйца. А питаются все одинаково. Ученые взяли образцы на анализ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что парень выгуливал курицу на поводке во время карантина: в сеть попало курьезное видео.





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