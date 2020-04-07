26.77 / 27.32 28.71 / 29.54
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Парень выгуливал курицу на поводке во время карантина: в сеть попало курьезное видео

8:59 7 апреля 2020 612
курица
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Введенные в Украине жесткие правила карантина привели к курьезам. Авторы постановления не уточнили, каких именно домашних животных можно выгуливать в парках и других зеленых зонах. Пользуясь юридической лазейкой, житель Днепропетровской области решил выгулять на поводке курицу.

Автор видео уточнил, что курьезный момент был заснят в поселке Слобожанское 6 апреля.

Известный адвокат Иван Либерман в интервью «ФАКТАМ» разъяснил, что в законах нет исчерпывающего списка домашних животных. Потому формально не запрещено выгуливать в парках и собак, и хомячков, и черепах.

При этом юрист предостерегает от пользования «лайфхаком» с поводком и якобы сбежавшей собакой. Такого мнимого собаковладельца вправе оштрафовать за ненадлежащий выгул животного.

Напомним, с 6 апреля в Украине запрещены посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. при этом оставлена лазейка: прийти в парк можно, выгуливая домашних животных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

доктор комаровский

Не защищают от коронавируса: доктор Комаровский объяснил, почему нужно носить маски

Адриэль и Монэ Альварадо

Главарь банды женился на женщине-трансгендере, вместе с которой сидел в тюрьме (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер