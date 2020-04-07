- 09:55 Главарь банды женился на женщине-трансгендере, вместе с которой сидел в тюрьме
- 09:53 Зеленский показал новый корпус «Охматдета» и назвал дату его открытия
- 09:51 «Сидит дома»: молодой супруг Бабкиной опроверг ее госпитализацию с коронавирусом
- 09:49 В Николаеве нет коронавируса: двух заболевших вылечили в Киеве
- 09:40 Не защищают от коронавируса: доктор Комаровский объяснил, почему нужно носить маски
- 09:37 Пожары в Чернобыльской зоне: страшные последствия происшествия показали с воздуха
- 09:34 Главный санврач Ляшко докладывает о ситуации с коронавирусом: трансляция брифинга
- 09:32 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:18 Заразившиеся во время круиза пожилые супруги умерли от коронавируса, держась за руки
- 09:10 Заварили дверь в подъезде? Сеть озадачило фото "борьбы" с коронавирусом в Казахстане
- 08:59 Парень выгуливал курицу на поводке во время карантина: в сеть попало курьезное видео
- 08:36 Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис самоизолировались вместе в пижамах
Парень выгуливал курицу на поводке во время карантина: в сеть попало курьезное видео
Введенные в Украине жесткие правила карантина привели к курьезам. Авторы постановления не уточнили, каких именно домашних животных можно выгуливать в парках и других зеленых зонах. Пользуясь юридической лазейкой, житель Днепропетровской области решил выгулять на поводке курицу.
Автор видео уточнил, что курьезный момент был заснят в поселке Слобожанское 6 апреля.
Известный адвокат Иван Либерман в интервью «ФАКТАМ» разъяснил, что в законах нет исчерпывающего списка домашних животных. Потому формально не запрещено выгуливать в парках и собак, и хомячков, и черепах.
При этом юрист предостерегает от пользования «лайфхаком» с поводком и якобы сбежавшей собакой. Такого мнимого собаковладельца вправе оштрафовать за ненадлежащий выгул животного.
Напомним, с 6 апреля в Украине запрещены посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. при этом оставлена лазейка: прийти в парк можно, выгуливая домашних животных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.