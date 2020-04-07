Общество и люди

Парень выгуливал курицу на поводке во время карантина: в сеть попало курьезное видео

Введенные в Украине жесткие правила карантина привели к курьезам. Авторы постановления не уточнили, каких именно домашних животных можно выгуливать в парках и других зеленых зонах. Пользуясь юридической лазейкой, житель Днепропетровской области решил выгулять на поводке курицу.

Автор видео уточнил, что курьезный момент был заснят в поселке Слобожанское 6 апреля.

Известный адвокат Иван Либерман в интервью «ФАКТАМ» разъяснил, что в законах нет исчерпывающего списка домашних животных. Потому формально не запрещено выгуливать в парках и собак, и хомячков, и черепах.

При этом юрист предостерегает от пользования «лайфхаком» с поводком и якобы сбежавшей собакой. Такого мнимого собаковладельца вправе оштрафовать за ненадлежащий выгул животного.

Напомним, с 6 апреля в Украине запрещены посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. при этом оставлена лазейка: прийти в парк можно, выгуливая домашних животных.

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