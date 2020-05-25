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В Украине резко уменьшилось количество новых случаев COVID-19
Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Украине резко уменьшилось. Если ранее официальная статистика фиксировала 400−500 заражений в сутки, то за последние 24 часа было выявлено всего 259 новых заболевших. Это число включает 16 детей и 43 медработника. Количество заболевших снижается четвертый день подряд.
Больше всего новых случаев выявлено в Черновицкой области — 55. В то же время есть регионы, где обошлось без новых заболевших (Полтавская, Херсонская, Сумская области).
Напомним, с 22 мая в Украине был ослаблен карантин. Минздрав признал, что статистика удовлетворяет критериям для перехода от общенационального к адаптивному карантину.
«ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»308
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