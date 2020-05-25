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Рассеянный парень насмешил свою девушку странным подарком на день рождения (фото)
28-летний Дэниэл Вэри из пригорода британского города Манчестер решил сделать своей девушке Хейли Вудворд оригинальный и запоминающийся подарок на день рождения. И даже не рассчитывал, что его презент не только вызовет восторг у возлюбленной, но и произведет фурор в соцсетях.
Как пишет издание Daily Record, Дэниел приобрел бокал для джина и решил сделать на нем гравировку со словами: «Счастливого 30-летия, принцесса. Люблю тебя миллион раз». Однако по рассеянности, делая онлайн-заказ, парень перепутал графы. В поле, где нужно было написать желаемое поздравление, он указал комментарий по доставке. Если гравировщики и удивились, то вида не подали. И исполнили заказ в точности.
В итоге Хейли вместо романтического послания получила бокал с надписью: «Нельзя ли по возможности доставить его до понедельника — это как раз ее день рождения».
Дэниел рассказал, что Хейли развернула подарочную упаковку и залилась смехом. Поначалу он даже не понял в чем дело и даже слегка обиделся. Ведь он вложил в это поздравлению «все свое сердце и душу». Но тут она показала бокал парню, и тот пришел в ужас. Однако потом присоединился к подруге, оенив юмористическую сторону конфуза.
«Это так развеселило меня на карантине», — сказала именинница. К слову, Вэри помимо бокала припас для нее еще несколько подарков. Так что Хейли была полностью удовлетворена.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка сделала неожиданно забавный подарок своему бойфренду на день рождения, заказав для него подушку со своим портретом.
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