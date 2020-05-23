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«Лысая картошка»: девушка заказала подушку со своим портретом и ужаснулась, когда ее доставили (фото)
21-летняя жительница Лондона Эми Комптон решила сделать оригинальный подарок своему бойфренду Гарри на его день рождения. Она заказала подушку с принтом своего собственного портрета. Но, когда заказ доставили, он оказался совсем не таким, как ожидала Эми.
Издание The Mirror пишет, что девушка с ужасом увидела, что ее большая часть волос была обрезана, а лицо вышло деформированным. По словам Комптон, она получилась похожей на лысую картошку.
«Я была шокирована… Конечно, я понимала, что это не будет в точности таким, как мое фото, но не ожидала, что они сделают меня похожей на картошку», — рассказала Эми. Впрочем, многие ее друзья и пользователи соцсетей, где они опубликовала снимки, считают, что она больше напоминает яйцо.
Эми решила купить Гарри другой подарок. Она говорит, что показывала Гарри фото неудавшегося подарка, и он хотел увидеть оригинал. «Но я не могу дать ему это — ведь он будет подкалывать меня всю оставшуюся жизнь», — говорит британка.
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