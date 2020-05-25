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Спорт

«Мне нанесли 11 ударов ножом»: экс-звезда НБА рассказал о самом ужасном дне в своей жизни (фото, видео)

11:18 25 мая 2020
Пол Пирс
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый в прошлом баскетболист «Бостон Селтикс», чемпион и лучший игрок НБА 2008 года 42-летний Пол Пирс в подкасте All The Smoke рассказал о самом ужасном дне в своей жизни.

Американец поведал, как 25 сентября 2000 года на него напали возле бостонского ночного клуба Buzz Club и нанесли 11 ножевых ранений. По свидетельствам очевидцев, Пирс пытался разнять пьяную драку, когда на него напали. Спасли игрока его родной брат и одноклубник Тони Бэтти, которые быстро доставили Пола в больницу, где ему сделали пятичасовую операцию.

Тогда будущая звезда НБА получил ранения в шею, спину и лицо, а после одного из ударов нож прошел всего в нескольких сантиметрах от сердца.

«Это было ужасно, я не мог спать. Я стал параноиком, полиция круглосуточно наблюдала за моим домом. Я носил пистолет в течение двух лет», — рассказал Пол Пирс.

Отметим, что, несмотря на случившееся, Пирс принял участие во всех предсезонных матчах и стал единственным игроком «Селтикс», кто выходил в стартовом во всех 82 матчах сезона-2000/2001.  

Кстати, в 2004 году во время матча против «Финикса» Пирсу сломали четыре зуба. Пол надел капу и продолжил играть. На следующий день ему понадобилась семичасовая операция. Еще через день он вышел на площадку и стал автором победного броска в матче.

Пол Пирс с легендарным баскетболистом Коби Брайантом

В знак признания за преданность клубу, мужество и спортивные заслуги 34-й номер Пирса навечно выведен «Бостон Селтикс» из обращения.   

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский перстень погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта продали на аукционе за 202 тысячи долларов.

Фото Getty Images

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