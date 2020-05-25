- 12:45 Танцующий нотариус: что постит в Instagram новая возлюбленная Владимира Остапчука
- 12:43 Карантин в Киеве: Кличко рассказал, какие ограничения снимут с 1 июня
- 12:34 На границе с Россией задержали мужчину с пятью паспортами
- 12:32 Киево-Печерскую лавру открыли после карантина
- 12:24 Кого ждет удача: гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака
- 12:23 Вопреки засухе: на Николаевщине расцвело самое большое в Европе поле диких орхидей
- 12:22 Кошмар для Шевченко: 15 лет назад «Ливерпуль» феерически спасся от разгрома в финале ЛЧ и одолел «Милан»
- 12:13 В Виннице посреди улицы зарезали молодого военного
- 11:53 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:52 На одном из чартеров с украинскими работниками обнаружили зараженного коронавирусом
- 11:50 «Дочери живут рядом с местом, где их отец просил милостыню»: 18-летний волонтер открыл приют для бездомных
- 11:42 На росТВ начали показ "квартальского" сериала, который продюсировал Зеленский: сеть негодует
«Мне нанесли 11 ударов ножом»: экс-звезда НБА рассказал о самом ужасном дне в своей жизни (фото, видео)
Знаменитый в прошлом баскетболист «Бостон Селтикс», чемпион и лучший игрок НБА 2008 года 42-летний Пол Пирс в подкасте All The Smoke рассказал о самом ужасном дне в своей жизни.
Американец поведал, как 25 сентября 2000 года на него напали возле бостонского ночного клуба Buzz Club и нанесли 11 ножевых ранений. По свидетельствам очевидцев, Пирс пытался разнять пьяную драку, когда на него напали. Спасли игрока его родной брат и одноклубник Тони Бэтти, которые быстро доставили Пола в больницу, где ему сделали пятичасовую операцию.
Тогда будущая звезда НБА получил ранения в шею, спину и лицо, а после одного из ударов нож прошел всего в нескольких сантиметрах от сердца.
«Это было ужасно, я не мог спать. Я стал параноиком, полиция круглосуточно наблюдала за моим домом. Я носил пистолет в течение двух лет», — рассказал Пол Пирс.
Отметим, что, несмотря на случившееся, Пирс принял участие во всех предсезонных матчах и стал единственным игроком «Селтикс», кто выходил в стартовом во всех 82 матчах сезона-2000/2001.
Кстати, в 2004 году во время матча против «Финикса» Пирсу сломали четыре зуба. Пол надел капу и продолжил играть. На следующий день ему понадобилась семичасовая операция. Еще через день он вышел на площадку и стал автором победного броска в матче.
Пол Пирс с легендарным баскетболистом Коби Брайантом
В знак признания за преданность клубу, мужество и спортивные заслуги 34-й номер Пирса навечно выведен «Бостон Селтикс» из обращения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский перстень погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта продали на аукционе за 202 тысячи долларов.
Фото Getty Images161
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».