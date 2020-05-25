26.72 / 26.99 28.88 / 29.38
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП (фото)

11:38 25 мая 2020
ДТП под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на понедельник, 25 мая, на 405-м километре автодороги Киев — Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Около трех часов ночи возле села Причеповка Ивановского района Одесской области грузопассажирский микроавтобус Mercedes-Benz врезался в фуру Volvo, припаркованную на обочине в попутном направлении. Ранее на этой трассе опрокинулся пассажирский автобус.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и фуры Volvo возле села Причеповка погибла 66-летняя пассажирка микроавтобуса. Ее тело зажало в смятом салоне. В микроавтобусе находились восемь пассажиров.

«Трое пассажиров, а также водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — уточнили в полиции.

Полицейские, которые работали на месте происшествия, предварительно установили, что 53-летний водитель микроавтобуса, двигавшегося в направлении Одессы, не справился с управлением. Микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине из-за технической неисправности.

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз.

А в Суворовском районе Одессы автомобиль Skoda Octavia врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Как сообщили в управлении патрульной полиции, ДТП произошло около пяти утра на проспекте Добровольского, близ дома № 74. Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одессе: BMW сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Читайте также: Таран на Выборгской в Киеве: развозивший еду скутер влетел на скорости в автомобиль Mazda (фото)

606

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кулак

Под Киевом полицейские избили и изнасиловали женщину: первые детали скандального инцидента

ДТП под Одессой

Под Одессой маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП (фото)

Коронавирус

На одном из чартеров с украинскими работниками обнаружили зараженного коронавирусом

нож

В Виннице посреди улицы зарезали молодого военного

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер