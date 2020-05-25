Происшествия

Под Одессой маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП (фото)

В ночь на понедельник, 25 мая, на 405-м километре автодороги Киев — Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Около трех часов ночи возле села Причеповка Ивановского района Одесской области грузопассажирский микроавтобус Mercedes-Benz врезался в фуру Volvo, припаркованную на обочине в попутном направлении. Ранее на этой трассе опрокинулся пассажирский автобус.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и фуры Volvo возле села Причеповка погибла 66-летняя пассажирка микроавтобуса. Ее тело зажало в смятом салоне. В микроавтобусе находились восемь пассажиров.

«Трое пассажиров, а также водители обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — уточнили в полиции.

Полицейские, которые работали на месте происшествия, предварительно установили, что 53-летний водитель микроавтобуса, двигавшегося в направлении Одессы, не справился с управлением. Микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине из-за технической неисправности.

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз.

А в Суворовском районе Одессы автомобиль Skoda Octavia врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Как сообщили в управлении патрульной полиции, ДТП произошло около пяти утра на проспекте Добровольского, близ дома № 74. Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одессе: BMW сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

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