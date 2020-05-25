Спорт

Кошмар для Шевченко: 15 лет назад «Ливерпуль» феерически спасся от разгрома в финале ЛЧ и одолел «Милан» (фото, видео)

В понедельник, 25 мая, исполняется ровно 15 лет одному из самых памятных финалов в истории Лиги чемпионов. Тогда, в 2005-м, на Олимпийском стадионе в Стамбуле «Ливерпуль», безнадежно проигрывавший после первого тайма «Милану» с Андреем Шевченко в составе — 0:3, сумел сотворить настоящее чудо.

Парни Рафаэля Бенитеса не только отыграли три (!) мяча в течение шести минут второго тайма (64-я, 56-я и 60-я минуты), но и в итоге победили подопечных Карло Анчелотти в серии пенальти (3:2).

К слову, нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который вывел «желто-синих» в финальный турнир Евро-2020, считает тот матч одним из самых кошмарных в своей яркой карьере.

Несмотря на голевую передачу, украинский обладатель «Золотого мяча» стал одним из антигероев стамбульского финала. В конце овертайма он дважды не сумел переиграть голкипера Ежи Дудека из убойных позиций да еще проиграл вратарю «Ливерпуля» дуэль в серии пенальти (в тот вечер у миланцев с «точки» также промазали Пирло и Сержиньо, а у англичан сплоховал Йон-Арне Риизе).

Недавно Шевченко признался, что до сих пор не может смотреть те сейвы поляка (кстати, тогда на тренерской скамейке «Милана» пережил кошмарный вечер нынешний помощник Андрея Николаевича в штабе сборной Украины Мауро Тассотти).

Знаменитый сейв голкипера Ежи Дудека после удара Андрея Шевченко в стамбульском финале

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард и главный тренер команды Рафаэль Бенитес с выстраданным трофеем

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА напомнил о легендарных голах Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.

Фото Getty Images

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