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Брайан Мэй из Queen перенес острый сердечный приступ

12:47 25 мая 2020
Брайан Мэй
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 25 мая, знаменитый британский рок-музыкант Брайан Мэй сообщил на своей страничке в Instagram о том, что перенес срочную кардиологическую операцию. Сейчас уже один из участников группы Queen чувствует себя лучше, но его дела были плохи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мэй попал в больницу, порвав себе ягодичную мышцу. Это было в начале мая. По признанию Брайана, он чересчур увлекся садоводством во время карантина.

Полученная травма, по всей видимости, и стала причиной сердечного приступа, полагает музыкант. «Я очень переживал из-за этого инцидента», — говорит Мэй.

На днях ему стало плохо. Возникла сильнейшая боль в груди, которая не стихала на протяжении 40 минут. Его доставили в больницу. Это сделал его семейный врач. «Боль была невыносимая. Я покрылся холодным потом. Возможно, от страха, что мне сейчас будут делать операцию на открытом сердце», — признается музыкант.

Проведенное экстренное обследование показало, что у Брайана образовались закупорки в трех артериях. В результате врачи поставили ему три стента. «Когда я пришел в себя, ощущение было такое, словно ничего не произошло. Я и сейчас не чувствую никаких изменений. Это была превосходная операция, проведенная очень опытным профессионалом», — заявил Брайан Мэй.

Фото Getty Images

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