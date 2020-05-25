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Нехватка воды в Крыму может спровоцировать новую агрессию Кремля: в США озвучили тревожный прогноз
Оккупированный Крым испытывает острую нехватку пресной воды. В таких условиях Россия может попытаться начать новую военную акцию против Украины, чтобы восстановить поступление на полуостров воды из Днепра. Об опасном сценарии предупредили аналитики американского центра The Jamestown Foundation.
Американские аналитики обращают внимание: Кремль может воспользоваться тем, что мир отвлекся на пандемию коронавируса. Более того, Москва может оправдать агрессию некими «гуманитарными» соображениями, например, стремлением предотвратить катастрофу на полуострове.
«В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Запасы этого важнейшего природного ресурса будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины», — говорится в докладе The Jamestown Foundation.
Эксперты опасаются, что Кремль может сыграть на опережение. Есть риск, что Россия не будет дожидаться полномасштабной гуманитарной катастрофы летом и новых требований вернуть полуостров Украине. Оккупанты могут своими силами попытаться прорвать водную блокаду Крыма.
Напомним, в Крыму пересохло озеро в Байдарской долине у Севастополя, обмелело Партизанское водохранилище. Резко упал уровень воды и в Симферопольском водохранилище.
Фото KrimRt/Twitter
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