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Шоу-бизнес

Популярная телеведущая впервые вышла в эфир после рождения ребенка

14:15 25 мая 2020
Анна Панова с супругом и дочерью
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Дочери Анны Пановой исполнилось два месяца

Ровно через два месяца после рождения дочери, известная украинская телеведущая Анна Панова, вышла на работу. Об этом ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» радостно сообщила своим подписчикам в Сети, сопроводив фото из родного ньюзрума: «Я скучала по тебе, и я возвращаюсь».

- Я выхожу на работу после перерыва в семь месяцев, — рассказала «ФАКТАМ» Анна. — Волнуюсь ли? Конечно. Безусловно, я отслеживала новости все это время и не пропустила ни одного выпуска «Сегодня» в эфире, но от рабочего цейтнота отвыкла. Я уже получаю списки гостей студии на эту неделю и готовлюсь к сложным разговорам. Думаю, адаптируюсь в течение пары дней.

- С кем в это время будет ваша дочь?

- Малышка пока остается с папой. А уже на днях к нам присоединится няня. Я планирую строить рабочий график так, чтобы по максимуму проводить время с дочкой и с комфортом для всех нас совмещать карьеру и материнство.

Напомним, что 27 апреля 2018 Анна Панова вышла замуж за Александра Каменца, а свадебное путешествие пара провела на Лазурном берегу Франции. Своей романтической историей Анна поделилась в интервью «ФАКТАМ».

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Популярная телеведущая впервые вышла в эфир после рождения ребенка

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