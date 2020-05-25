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Происшествия

В центре Киеве голые мужчины призывали носить маски (видео)

15:50 25 мая 2020
Медицинские маски
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В центре Киева прошел несанкционированный забег группы голых мужчин, на которых, кроме медицинских масок, носков и обуви, ничего из одежды не было. Напомним, ранее голый мужчина бросался на прохожих в Одессе.

Импровизированная акция нудистов в столице прошла под лозунгом «Будь человеком, носи маску!».

В сети появилось видео, в комментариях к которому пользователи сообщили, что мужчины пробежались по оживленной улице Большая Васильковская.

Видео изрядно повеселило сеть, причем часть пользователей списала это на проблемы психики из-за длительного карантина.

На данный момент об организаторах акции ничего не известно, однако подобные акции в столице уже проводились — летом 2019 года шестерка парней, прикрывающихся лишь галстуками, устроила голый пробег по Крещатику, а зимой 2018 года 10 голых мужчин бегали по подземному переходу возле столичной станции метро «Площадь Льва Тостого». Тогда «стратегические» места они прикрывали пластиковыми тарелками.

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