Экс-футболист «Ромы» умер в 21 год (фото)

Спорт

В возрасте 21 года скончался бывший футболист «Ромы» Джозеф Буассе. Талантливый камерунец умер от сердечного приступа, сообщает официальный Twitter итальянского клуба.

В 16 лет парень покинул родной Камерун и отправился в Европу в поисках лучшей жизни. Однако, когда юный футболист прибыл в Рим, агент оставил его без денег и документов на вокзале и исчез. Вскоре юноша нашел убежище в местном центре помощи беженцам и попал в любительскую футбольную команду «Либери Нант» — единственную команду Италии, состоящую исключительно из беженцев. Молодой футболист начал регулярно тренироваться и играть. В одном из товарищеских матчей против юношеской команды «Ромы» на парня обратили внимание, и в 18 лет он подписал контракт с римским грандом.

Несмотря на то, что за первую команду «Ромы» Буассе так ни разу и не сыграл (выступал за молодежный состав), ему посчастливилось не раз тренироваться бок о бок с такими звездами «волков», как Франческо Тотти, Даниэле де Росси, Раджа Наингголан, Эдин Джеко.

Джозеф Буассе с легендарным Франческо Тотти

В 2017 году Буассе был отдан в аренду в «Виченцу», а в феврале 2020-го футболист заключил контракт с румынской «Университатей» из Клужа, ставшей его последней командой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Франции в составе «Осера» Фабрис Леполь умер после автомобильной аварии.

Фото Twitter ФК «Рома», Instagram

110

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter