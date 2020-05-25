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Экс-футболист «Ромы» умер в 21 год (фото)
В возрасте 21 года скончался бывший футболист «Ромы» Джозеф Буассе. Талантливый камерунец умер от сердечного приступа, сообщает официальный Twitter итальянского клуба.
В 16 лет парень покинул родной Камерун и отправился в Европу в поисках лучшей жизни. Однако, когда юный футболист прибыл в Рим, агент оставил его без денег и документов на вокзале и исчез. Вскоре юноша нашел убежище в местном центре помощи беженцам и попал в любительскую футбольную команду «Либери Нант» — единственную команду Италии, состоящую исключительно из беженцев. Молодой футболист начал регулярно тренироваться и играть. В одном из товарищеских матчей против юношеской команды «Ромы» на парня обратили внимание, и в 18 лет он подписал контракт с римским грандом.
Несмотря на то, что за первую команду «Ромы» Буассе так ни разу и не сыграл (выступал за молодежный состав), ему посчастливилось не раз тренироваться бок о бок с такими звездами «волков», как Франческо Тотти, Даниэле де Росси, Раджа Наингголан, Эдин Джеко.
Джозеф Буассе с легендарным Франческо Тотти
В 2017 году Буассе был отдан в аренду в «Виченцу», а в феврале 2020-го футболист заключил контракт с румынской «Университатей» из Клужа, ставшей его последней командой.
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Фото Twitter ФК «Рома», Instagram110
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