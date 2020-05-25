Любимый продукт украинцев: как правильно приготовить сырокопченый балык

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Традиционно к выбору мясных деликатесов украинцы относятся более тщательно, так как эти продукты покупают не только для повседневного, но часто и для праздничного стола, а для гостей, как известно, мы всегда выбираем все самое вкусное и красивое.

Очень часто мы задаемся вопросом, как делают тот или иной продукт, который мы регулярно употребляем. Специалисты МК «Юбилейный» рассказали о технологии производства любимых колбасных и мясных изделий.

Главный технолог мясокомбината «Юбилейный» Максим Рябовол отметил, что одним из самых любимых и известных продуктов украинцев является сырокопченый балык.

«Для балыка „Дарницкий“ ТМ „Юбилейный Премиум“ мы берем исключительно отборный свиной балык из беконной породы свиней, которая выращивается специально для этого продукта. В данном случае правильный отбор сырья имеет особое значение, так как от него в большей части зависит качество конечного продукта», — рассказал главный технолог.

Затем, по его словам, проходит трехдневный цикл стабилизации сырья для выравнивания РН: «Это позволяет добиться оригинального вкуса копченого продукта. Также правильно выведенная кислотность позволяет достичь равномерного высыхания».

Далее осуществляется сухой посол в течение 10 дней.

«Для посола используется исключительно поваренная соль. После 10 дней посола излишки соли убираем, обвязываем колбасным шпагатом и подвешиваем балык на раму. Согласно технологическому процессу, балык подлежит 12-часовой осадке. После этого завершаются все процессы, происходящие внутри клетки белка. Далее рамы помещаются в коптильные камеры, и балык подвергаем холодному копчению», — пояснил технологию производства Рябовол.

Правильный посол и копчение дает продукту привычный вкус. После копчения продукт помещается в сушильную камеру и доводится до необходимой величины массовой доли влаги внутри продукта, установленной нормами ДСТУ 4668:2006. Готовый продукт получается в своей массе на 25% меньше от первоначального веса мяса.

«После того как процесс сушки завершен, продукт сразу отправляется в цех упаковки. Дальше готовый вкусный балык упаковывается и направляется к вашему столу», — сказал главный технолог мясокомбината.

Тщательный подбор сырья и четкое следование технологическому процессу позволяют получить продукт, который уже не одно десятилетие всеми любимый

«Именно дороговизна сырья и неуклонное следование всем этапам технологического процесса, который обуславливает низкий процент выхода готового продукта, объясняет высокую цену сырокопченого балыка», — подчеркнул Рябовол.

Для справки ТМ «Юбилейный Премиум» — это узкий ассортимент (около 30 позиций) колбасных и мясных изделий, которые производятся исключительно из охлажденного мяса и натуральных специй без добавления искусственных ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.

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