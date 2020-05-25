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Украина

Опоздали из-за карантина: когда в Киеве запустят фонтаны (фото)

16:47 25 мая 2020
Фонтаны на Майдене Незалежности
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В этом году возобновление работы фонтанов перенесли с 1 мая на конец месяца — сроки сместились из-за карантинных ограничений. И теперь открытие приурочат ко Дню Киева, который отмечают 31 мая. По словам директора «Киевводфонда» Светланы Козловской, команда предприятия обязательно проводит пробный запуск водных комплексов: на Майдане Незалежности — «Большого» и шести «Малых» (четная сторона Крещатика), «Водного шара», «Каскадного», «Основателям Киева» (нечетная сторона Крещатика), «Крещатик» (Крещатик, 25), а также фонтана на улице Большой Васильковской, 119−121 и комплекса в акватории Русановского канала.

Музыкальное сопровождение фонтанов на Майдане Незалежности и на Русановском канале будут включать вечерами в зависимости от месяца: май, август — с 20:00 до 23:00; июнь, июль — с 20:30 до 23:00; сентябрь — с 19:00 до 23:00.

Между тем закончили вторую очередь реконструкции парка «Сырецкий», где обустроили новый светомузыкальный фонтан. Для этого шоу выбрали в основном детские песни.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что утром в понедельник, 25 мая, в рамках второго этапа ослабления карантина, в Киеве власти возобновили работу метрополитена.

Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие карантинные ограничения снимут с 1 июня.

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