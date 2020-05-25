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"После разрыва парень повесился": финалистка шоу "Від пацанки до панянки" поразила откровением
Финалистка юбилейного, 10-го сезона популярного реалити-шоу «Від пацанки до панянки» Настя #Мивина Иваненко поразила журналиста «ФАКТОВ» неожиданным откровением.
По ее словам, она до сих пор переживает смерть парня, который повесился после их расставания.
И хотя драма произошла еще после первого сезона шоу, девушка длительное время относилась с опаской ко всем мужчинам.
«Долго винила себя в его смерти. Думала, что я его довела. После пережитого к мужчинам относилась с опаской. Они даже мне были противны. С психологом проработали и этот момент», — рассказала «пацанка».
Сейчас, по словам 25-летней Насти, она может спокойно общаться с противоположным полом, тем не менее впустить кого-то в свое сердце она еще не готова.
Полный текст интервью с девушкой читайте в статье «Винила себя в том, что мой парень повесился»: шокирующие признания финалистки «Від пацанки до панянки».107
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