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"После разрыва парень повесился": финалистка шоу "Від пацанки до панянки" поразила откровением

19:41 25 мая 2020
«После разрыва парень повесился»: финалистка шоу «Від пацанки до панянки» поразила откровением
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Финалистка юбилейного, 10-го сезона популярного реалити-шоу «Від пацанки до панянки» Настя #Мивина Иваненко поразила журналиста «ФАКТОВ» неожиданным откровением.

По ее словам, она до сих пор переживает смерть парня, который повесился после их расставания.

И хотя драма произошла еще после первого сезона шоу, девушка длительное время относилась с опаской ко всем мужчинам.

«Долго винила себя в его смерти. Думала, что я его довела. После пережитого к мужчинам относилась с опаской. Они даже мне были противны. С психологом проработали и этот момент», — рассказала «пацанка».

Сейчас, по словам 25-летней Насти, она может спокойно общаться с противоположным полом, тем не менее впустить кого-то в свое сердце она еще не готова.

Полный текст интервью с девушкой читайте в статье «Винила себя в том, что мой парень повесился»: шокирующие признания финалистки «Від пацанки до панянки».

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