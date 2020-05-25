Шоу-бизнес

25 мая на Новом канале состоится финал четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки». Среди тех, кто будет сражаться за победу в проекте и главный приз в 100 тысяч гривен, Настя #Мивина Иваненко. Она участвовала в первом сезоне реалити. Тогда Насте было 19 лет и ее запомнили как девушку с лицом ангела и характером демона — она была очень агрессивной. Педагоги Школы леди даже указали Насте на дверь после трех недель обучения. В 25 лет она вернулась в четвертый сезон реалити. и Настя будет бороться за победу в реалити в понедельник, 25 мая, в 19:00. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Настя рассказала о своей зависимости, личной трагедии и отношениях с мамой.

— Анастасия, вы пришли в Школу леди на девятой неделе реалити. Не считаете, что попали в финал нечестно?

— Я так же работала над собой, как и остальные участницы. Мне кажется, все было справедливо. Да, я пришла позже, но вспомните, как относились ко мне соперницы. Когда шла на реалити, понимала, что попаду в змеиное логово. И была готова ко всему. Первые три недели мы с девочками дружили. Следующие три — ругались. Я не конфликтный человек. Не провоцирую скандалы и драки. Но если ко мне лезут, даю отпор.

— Это запомнили зрители еще первого сезона!

— Тогда я была слишком буйной. Могла специально ввязаться в драку. Первый сезон реалити сделал меня спокойнее, но сказать, что я кардинально изменилась, — нельзя. Слишком рано вылетела из проекта и ничего не смогла почерпнуть. К тому же, в первом сезоне из нас пытались «лепить» леди, не обращая пристального внимания на внутренние изменения. Просто на буйную оболочку надевали платья и каблуки. Сейчас же работали с внутренним миром и только потом пытались изменить внешне. Это круто! Как раз хотела измениться внутренне. И рада, что смогла это сделать. Честно, сначала боялась психолога, как огня. Не хотела к ней обращаться за помощью. Наталия (Борисова — психолог реалити. — Авт.) приезжала к нам работать не только в кадре, но и индивидуально. Когда я заметила, что после разговора с ней боль отпускает, уже бежала на консультации. Даже после проекта мы переписываемся.

— Что было для вас самым сложным на проекте?

— Когда приехала мама. Я догадывалась, что она приедет, и так разнервничалась, что чуть не выбила себе три пальца и не разбила плитку в туалете. Кстати, я немножко ведьма (смеется. — Авт.). Каждый раз, когда мне было страшно или я переживала, техника выходила из строя. Когда приехала мама, перестал работать звук на камерах и сломалась колонка. Когда боялась колоть губы, во всем салоне красоты отключили свет. Не знаю, как это у меня получается.

— В первом сезоне вы рассказывали, что были частым гостем в полиции. Когда вас последний раз задерживали?

— Ой, давно! Даже не помню. Когда я впервые снималась в реалити, как раз шли суды. Мне светил приличный срок за проникновение в частную собственность, совершенное группой лиц, и нанесение телесных повреждений. Но один парень из нашей компании взял всю вину на себя, а потом повесился. Дело закрыли.

Перед четвертым сезоном меня не задерживали. Я по-прежнему ввязывалась в драки, но они не заканчивались в КПЗ.

— Страшно представить, как за вас переживала мама.

— Не то слово. Представьте, когда мне было 15 лет, я переехала жить к парню, которому было 30. Вместе мы прожили год. Мама ничего не могла сделать, хоть и пыталась. Невозможно повлиять на оторву. После четвертого сезона у нас с мамой наладились отношения. Чему я очень рада. Мы каждый день созваниваемся. Несколько часов подряд она мне может рассказывать про какое-то мясо, консервацию. Мне это не особо интересно слушать в силу возраста, но даже так пытаюсь наладить связь. После проекта я открылась маме. Если меня что-то тревожит, делюсь с ней и знаю — она меня поддержит.

— А с братом вы близки?

— По брату очень скучаю, мы с ним созваниваемся, но редко видимся, так как я живу в Киеве. Когда приезжаю в гости, учу его драться. Я же в этом спец! Он часто получает из-за того, что защищает девочек. Нехорошо это. Будущий мужчина должен уметь постоять за себя.

— У вас до проекта были вредные привычки, кроме драк?

— Алкоголь и наркотики. Спиртные напитки помогали развлекаться и веселиться. Наркотики утешали. Под ними мало о чем думаешь, чувства притупляются, душа не болит. На проекте не хотела рассказывать об этой зависимости. Ломок у меня не было, ведь я не принимала тяжелые наркотики, да и недолго ими увлекалась. Но мысли, как бы кайфонуть, посещали. На проекте решила: как плохо мне ни будет на душе, больше не прикоснусь к запрещенным веществам. От алкоголя полностью не отказалась. Люблю нефильтрованное пиво. Но не пью в таких количествах, как раньше. Вы меня не увидите пьяной в драбадан.

— Как обстоят у вас дела с личной жизнью?

— Больная для меня тема. После первого сезона мы расстались с парнем. Месяц выясняли отношения, и когда я приняла окончательное решение порвать с ним, он повесился. Долго винила себя в его смерти. Думала, что я его довела. После пережитого к мужчинам относилась с опаской. Они даже мне были противны. С психологом проработали и этот момент. Сейчас я могу спокойно общаться с противоположным полом, но впустить кого-то в свое сердце еще не готова. Хотя, если мне встретится адекватный, рассудительный парень, готовый к равноправным отношениям, я к нему присмотрюсь.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» самая неоднозначная участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Вика #Боксерша Алехина рассказала о своей жизни до реалити, желании умереть, проблемах с алкоголем и о том, как ей помогли беседы с психологом проекта.

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