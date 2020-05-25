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В Киеве возобновляют работу продуктовые ярмарки: адреса распродаж
В Киеве в рамках ослабления карантина возобновили работу наземного транспорта и метро и отказались от ряда ограничений. В частности, в городе открылись продовольственные рынки. Под вопросом оставались сельхозярмарки.
Как сообщили в горгосадминистрации, сельхозярмарки решили открыть с 26 мая (вторник). Одно из главных условий проведения таких распродаж — обязательное наличие и у продавцов, и у покупателей защитных масок, а расстояние между торговыми лотками должно быть не менее трех метров, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции между покупателями.
При этом в одной торговой точке следует продавать продукцию одного направления. А перед продавцами должны быть защитные пластиковые или пленочные экраны, исключающие прямой контакт с покупателями.
26 мая (вторник) ярмарки будут открыты:
- в Днепровском районе — на улице И. Микитенко, 21−27;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).
27 мая (среда) торговля будет организована:
- в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
28 мая (четверг) распродажи состоятся:
- в Голосеевском — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.
29 мая (пятница) традиционные ярмарки пройдут:
- в Голосеевском- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
30 мая (суббота) сельскохозяйственные распродажи запланированы:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Деснянском — на улице Закревского (между проспектом В. Маяковского, 2а и улицей Т. Драйзера);
- в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
31 мая (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Напомним, что карантин на территории Украины продлили до 22 июня, а с 22 мая с учетом эпидемической ситуации вводится в регионах адаптивный карантин, что позволит правительству полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»197
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