MamaRika рассказала, почему бросила курить и пить

Шоу-бизнес

Певица MamaRika, которая тайно вышла замуж в Таиланде, рассказала о том, как изменила свои привычки и образ жизни, почему бросила курить и употреблять алкоголь.

Артистка призналась программе «Зірковий шлях», что когда-то пришла на съемки одного проекта в нетрезвом состоянии, но вела себя так, что никто ничего не заподозрил.

«У меня очень много историй, связанных с алкоголем. Я оказывалась в другом месте, у меня отключалась память, наутро мучило жуткое похмелье. Я никому не советую так себя вести, потому что подобный образ жизни имеет негативный оттенок. И эти приключения добром никогда не заканчиваются», — сказала MamaRika.

Она избавилась от вредных привычек, не употребляет алкоголь годами. Изредка может позволить себе немного вина.

«Я периодически условно „зашиваюсь“. Например, три года не пью, потом три месяца разрешаю себе немного вина, а затем снова не употребляю алкоголь. Сейчас у меня период, когда я вообще не пью. Все мои видео, которые я снимаю с большими бокалами вина, — это либо безалкогольные напитки, вода или виноградный сок», — призналась певица каналу «Украина».

А вот ее супруг юморист Сергей Середа вообще не пьет и не курит. MamaRika берет с него пример.

«Бывают разные методы, как опьянить себя. В Таиланде друзья позвали нас на какую-то церемонию, где проводились дыхательные практики. Нас так вставило! Я думаю, что ни один наркотик не имеет такого эффекта. Причем мы ничего не делали, просто дышали», — признался Сергей.

«Это была еще и звуковая медитация, созданная при помощи разных музыкальных инструментов, — добавила MamaRika. — И мы все, 40 человек, дышали в унисон, вводили себя в состояние транса. И в какой-то момент с нами произошел трип без употребления алкоголя. На трезвую голову! Это фантастика! Как показывает практика, в глубокое состояние медитации можно погрузиться без каких-либо средств», — добавила певица.

Сейчас пара живет в доме, который они арендовали, прилетев из Таиланда.

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