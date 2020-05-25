Происшествия

Не прошли аттестацию: стали известны подробности о полицейских-садистах из Кагарлыка

Задержанные в Кагарлыке (Киевская область) за издевательства над мужчиной и женщиной 29-летний оперуполномоченный Сергей С. и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай К. не проходили аттестацию.

Как сообщила в Facebook адвокат Ольга Худецкая, К. на момент переаттестации конца 2015 — начала 2016, в которой частично принимали участие волонтеры и представители активистов, служил в Мариуполе. В тот период Донбасс не попал в число пилотных регионов. Возможно, что аттестацию К. прошел позднее, но уже когда общественность вышла из процесса.

Оперуполномоченный С. Сумел избежать переаттестации, поскольку на начало 2015 года числился на должности «инспектор патрульной службы взвода патрульной службы Обуховского районного отдела ГУ МВД Украины», причем набор в новую патрульную службу в районе не проводили.

Напомним, ранее СМИ показали фото подозреваемых в пытках полицейских и рассказали подробности их биографии.

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