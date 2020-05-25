26.71 / 27.00 28.89 / 29.39
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом полицейские избили и изнасиловали женщину: первые детали скандального инцидента

11:05 25 мая 2020
Кулак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Кагарлыкском районе (Киевская область) сотрудники департамента внутренней безопасности задержали двоих полицейских, которых заподозрили в избиении и изнасиловании женщины. Ранее под Одесской участковый полицейский избил владельца магазина.

Как сообщают в Нацполиции Украины, в воскресенье, 24 мая, в полицию сообщили, что в больницу обратилась женщина (1994 года рождения), заявившая об избиении и изнасиловании правоохранителями.

«Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали двоих полицейских из Кагарлыкского ОП — они находятся в изоляторе временного содержания. Информацию передали в ГБР, открыто уголовное производство по ст. 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.

Тем временем руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Эксклюзивный материал об избиении полицейскими адвоката и его отца под Киевом читайте на сайте «ФАКТОВ».

579

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кулак

Под Киевом полицейские избили и изнасиловали женщину: первые детали скандального инцидента

Джеффри Эпштейн

На наследство миллионера-педофила Джеффри Эпштейна претендует 130 его «незаконнорожденных детей»

Арестованный в суде

Насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет: в Киеве поймали педофила (фото)

Пол Пирс

«Мне нанесли 11 ударов ножом»: экс-звезда НБА рассказал о самом ужасном дне в своей жизни (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер