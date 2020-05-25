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Под Киевом полицейские избили и изнасиловали женщину: первые детали скандального инцидента
В Кагарлыкском районе (Киевская область) сотрудники департамента внутренней безопасности задержали двоих полицейских, которых заподозрили в избиении и изнасиловании женщины. Ранее под Одесской участковый полицейский избил владельца магазина.
Как сообщают в Нацполиции Украины, в воскресенье, 24 мая, в полицию сообщили, что в больницу обратилась женщина (1994 года рождения), заявившая об избиении и изнасиловании правоохранителями.
«Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали двоих полицейских из Кагарлыкского ОП — они находятся в изоляторе временного содержания. Информацию передали в ГБР, открыто уголовное производство по ст. 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.
Тем временем руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.
Эксклюзивный материал об избиении полицейскими адвоката и его отца под Киевом читайте на сайте «ФАКТОВ».579
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