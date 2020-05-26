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75 ударов разными ножами: в полиции раскрыли страшные детали убийства 13-летней девочки под Харьковом
В полиции выступили с неожиданным заявлением о причине смерти школьницы Кристины П. из харьковского села Подворки, в убийстве которой подозревают ее мать Татьяну.
Как заявил в эфире программы «Говорит Украина» представитель полиции, на теле девочки были найдены следы от 75 (!) ножевых ранений, причем они были нанесены разными ножами (ранее сообщалось о 20 ножевых ударах).
В частности, 25 колото-резаных ран были обнаружены на голове погибшей девочки и еще 50 — на ее теле.
Напомним, 30 апреля в селе Подворки под Харьковом была задержана женщина, которая несла в пакете отрезанную голову девочки. У нее также был нож. При задержании женщина вела себя неадекватно, но такое состояние не было связано с алкоголем или наркотиками. На учете в психдиспансере задержанная не числилась. Суд арестовал Татьяну П. на 60 суток.
После этого близкие пострадавшей семьи рассказали о возможной причастности к убийству брата женщины, жившего в смежной части дома.193
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75 ударов разными ножами: в полиции раскрыли страшные детали убийства 13-летней девочки под Харьковом
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