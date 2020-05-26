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Назван лучший тренер в истории Лиги чемпионов (фото)
Авторитетный британский футбольный сайт Squawka составил рейтинг лучших тренеров в истории самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА.
На первое место (в расчет брался процент выигрышных матчей в турнире) издание поставило француза Зинедина Зидана, добывшего 26 побед в 40 матчах (65%). Вместе с «Реалом» наставнику, являющемуся самым молодым тренером в топ-10 рейтинга, покорилось уникальное достижение — он трижды подряд, с 2016-го по 2018-й, становился победителем Лиги чемпионов.
На второй строчке расположился испанец Хосеп Гвардиола, который вместе с каталонской «Барселоной», мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Сити» выиграл 74 матча из 121-го (61%). Почетный трофей каталонцу покорялся дважды — в 2009-м и 2011-м, причем оба раза с родной «Барселоной».
Тройку лидеров замыкает итальянец Карло Анчелотти, в активе которого 91 победа в 165 матчах (55,15%). Специалист выступал в Лиге чемпионов с восемью клубами («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария» и «Наполи»), но победить получилось лишь с двумя — «Миланом» в 2003-м и 2007-м, а также «Реалом» в 2014-м.
Добавим, что в топ-10 также вошли португалец Жозе Моуриньо («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), голландец Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»), шотландец сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), немец Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»), испанец Висенте дель Боске («Реал»), испанец Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал») и немец Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»).
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