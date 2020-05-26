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В Испании выловили трехметрового тунца-рекордсмена весом 305 килограммов (фото, видео)

9:40 26 мая 2020
Гигантский тунец с рыбаками
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Работники испанской рыболовецкой компании Almadraba La Azohia с помощью сетей выловили у побережья города Картахена в автономном сообществе Мурсия гигантского тунца. Его длина — чуть более трех метров, вес — 305 килограммов. Это крупнейших представитель данного вида, пойманный в водах Испании. На судно его пришлось поднимать с помощью подъемного крана.

Как пишет издание The Sun, менеджер компании Хуан Паредес рассказал, что рыбу продали оптовому торговцу в Аликанте по 8,7 долларов за килограмм. Таким образом рыбаки получили за свою добычу около 3000 долларов. Впрочем, они серьезно продешевили. Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Японии огромного тунца продали на аукционе за 636 тысяч долларов.


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