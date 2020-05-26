- 10:18 Стал известен космический гонорар Майка Тайсона за бой с легендой ММА
- 10:17 Доллар и евро заметно подорожали: сколько стоит валюта 26 мая
- 10:16 "Не думал, что вернусь живым": в Украине вспоминают первый бой за Донецкий аэропорт
- 09:48 Петросян сделал молодой жене дорогой подарок
- 09:46 Поддержи мечту: акция, посвященная Международному дню рассеянного склероза
- 09:41 Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: Геращенко раскрыл новые детали и показал подозреваемых в СИЗО
- 09:40 В Испании выловили трехметрового тунца-рекордсмена весом 305 килограммов
- 09:37 В Минздраве приняли новое решение по смягчению карантина с 1 июня
- 09:33 Назван лучший тренер в истории Лиги чемпионов
- 09:23 Спасение для людей: в Киевской области запустили пригородный транспорт
- 09:22 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:12 Смертельное крушение вертолета в России: появилось видео происшествия
"Не думал, что вернусь живым": в Украине вспоминают первый бой за Донецкий аэропорт (фото, видео)
Ровно шесть лет назад, 26 мая 2014 года, в Донецке боевики попытались захватить аэропорт, защита которого длилась 242 дня.
«Тогда я сидел дома и следил за происходящим по интернету. То, что через полгода буду там сам, и представить не мог. И что вернусь живым. Вечная память тем, кто остался там навсегда», — пишет на своей страничке в социальных сетях участник боевых действий на Донбассе Андрей Шор и публикует фото, сделанные в ДАПе.
«6 лет назад 26 мая 2014 российские наемники при помощи местного сотрудника СБУ заняли ДАП. Однако за считанные часы они оттуда сбежали, потеряв около 100 человек. Украинские силовики вышли из боя без потерь», — пишет в Twitter «Позывной Калым» и публикует сюжет о событиях шестилетней давности на 5 канале.
Перший бій за ДАП!— Позивний Колим (@Kolym0224) May 25, 2020
6 років тому 26 травня 2014р російські найманці при допомозі місцевого співробітника СБУ зайняли ДАП
Однак за лічені години вони звідти поспішаючи втікали, зазнавши численних втрат біля 100 найманців.
Українські силовики вийшли з бою без втрат.
Хронологія подій! pic.twitter.com/kPaaO4mwyg
Сюжет о боях за ДАП - от первого до последнего выстрела - подготовили и "Донбасс. Реалии".
Эксклюзивный материал о первом бое за ДАП — интервью с снайпером (позывной «Воха»), который сделал первый выстрел — читайте на сайте «ФАКТОВ».7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: Геращенко раскрыл новые детали и показал подозреваемых в СИЗО
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...