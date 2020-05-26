Украина

"Не думал, что вернусь живым": в Украине вспоминают первый бой за Донецкий аэропорт (фото, видео)

Ровно шесть лет назад, 26 мая 2014 года, в Донецке боевики попытались захватить аэропорт, защита которого длилась 242 дня.

«Тогда я сидел дома и следил за происходящим по интернету. То, что через полгода буду там сам, и представить не мог. И что вернусь живым. Вечная память тем, кто остался там навсегда», — пишет на своей страничке в социальных сетях участник боевых действий на Донбассе Андрей Шор и публикует фото, сделанные в ДАПе.

«6 лет назад 26 мая 2014 российские наемники при помощи местного сотрудника СБУ заняли ДАП. Однако за считанные часы они оттуда сбежали, потеряв около 100 человек. Украинские силовики вышли из боя без потерь», — пишет в Twitter «Позывной Калым» и публикует сюжет о событиях шестилетней давности на 5 канале.

Перший бій за ДАП!

6 років тому 26 травня 2014р російські найманці при допомозі місцевого співробітника СБУ зайняли ДАП

Однак за лічені години вони звідти поспішаючи втікали, зазнавши численних втрат біля 100 найманців.

Українські силовики вийшли з бою без втрат.

Хронологія подій! pic.twitter.com/kPaaO4mwyg — Позивний Колим (@Kolym0224) May 25, 2020

Сюжет о боях за ДАП - от первого до последнего выстрела - подготовили и "Донбасс. Реалии".

Эксклюзивный материал о первом бое за ДАП — интервью с снайпером (позывной «Воха»), который сделал первый выстрел — читайте на сайте «ФАКТОВ».

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