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«Похоронили меня в очередной раз»: появилось свежее видео разбитого инсультом Моисеева
Российский певец Борис Моисеев, слухи об ухудшении здоровья которого недавно появились в сети, рассказал, как живет.
Певец дал интервью музыкальному критику Артуру Гаспаряну, пишет «Московский комсомолец».
На сайте появилось короткое видео, на котором Моисеев узнает Гаспаряна и здоровается. Ранее коллеги артиста заявляли, что он никого не узнает.
«Ну, да, похоронили меня в очередной раз», — заявил Моисеев.
Артист отметил, что заметки в СМИ его расстраивают. «Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли», — пожаловался певец.
По словам Моисеева, живет он хорошо. Есть финансовая подушка, друзья. «Никто обо мне не забыл! Общаюсь с родственниками, с братом Марксом, они с Людой Чесновеличюте, первой участницей трио „Экспрессия“, живут в Канаде. Недавно звонила Алла Борисовна. Волнуется тоже за меня. Говорит: рада, что у тебя все хорошо, потому что периодически читаю всякую чушь про тебя, надо было услышать твой голос, удостовериться, что у тебя все хорошо, ты умница, ты молодец, мы тебя любим. Передала привет от Кристины из Америки. Каждый год на лето езжу в Юрмалу, в свою квартиру», — перечислил он.
Моисеев говорит, что раз в три месяца его «начинают хоронить» и «тормошить звонками и вопросами». «Видимо, не хватает хайпа или рейтинга», — предположил он.
Напомним, в декабре 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после инсульта. Восстановиться полностью ему так и не удалось.
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