"Не помнит людей и события": стало известно о состоянии разбитого инсультом Бориса Моисеева

Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Борис Моисеев, который якобы вынужден продавать имущество, чтобы бороться за свое здоровье, с трудом понимает, с кем общается и забывает события. Уже больше года российский артист не появлялся на публике. Десять лет назад Моисеев перенес первый инсульт, через время он смог реабилитироваться и даже пытался вернуться к концертной деятельности. Но второй удар в 2015 году лишил его возможности не только выступать на сцене, но и жить полноценной жизнью.

«Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле. Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем „плохой“… однако все же было заметно, что человек перенес инсульт», — рассказал изданию «Собеседник.ру» музыкальный критик и журналист Сергей Соседов.

Около года назад общался с Моисеевым и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Тогда они принимали участие в съемке программы Андрея Малахова.

«Он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу. Он не в состоянии сегодня рассказать то, что хотел бы. Он должен запомниться людям в полном сознании, в расцвете сил. На него всегда были аншлаги… На работе он и сгорел», — сказал Андрей Разин.

Также продюсер утверждает, что не так давно они вместе сидели в кафе, и предоставил подтверждающее видео. Правда, уточнил, что Моисеев вспомнил его с трудом.

«Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Поэтому я и сказал его директору Сергею прекращать эти публичные выходы. Зачем показывать немощность и беспомощность, как это делала Поргина, хоть я ее очень люблю? Она надеялась, что Коля Караченцов не сдастся, хотела его как можно быстрее адаптировать к жизни. Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно», — говорит Разин.



*В 2019 году Борис Моисеев посетил фестиваль в Юрмале

Он также заверил, что Моисеев вовсе не бедствует, рядом с ним находится его директор Сергей Горох, а также помогают друзья. Номер телефона певцу сменили, доступ к нему имеют только самые близкие. Помощники артиста ведут его страницу в Instagram, на которой публикуют архивные фото. Новых снимков нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что шоумен Дядя Жора перенес инсульт. О своем самочувствии Вадим Мичковский рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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