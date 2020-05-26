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В Австрии провели первую в Европе пересадку легких пациентке с коронавирусом
В Австрии впервые в Европе провели операцию по пересадке легких пациентке с коронавирусом. У 45-летней жительницы Каринтии не имела никаких шансов выжить без хирургического вмешательства.
Женщина, у которой не было сопутствующих заболеваний, заразилась COVID-19 около восьми недель назад. Ее состояние резко ухудшилось. Она была подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Встал вопрос о необходимости трансплантации.
«Команда успешно заменила пациентке легкие, которые были повреждены без возможности восстановления, на новые донорские легкие», — говорится в заявлении врачей Медицинского университета Вены.
Руководитель хирургического отделения университетской клиники Вальтер Клепетко считает, что пациентка успешно идет на поправку. Но выписывать ее еще рано.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный китайский вирусолог предупредила, что коронавирус — это лишь «верхушка айсберга».55
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