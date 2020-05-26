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Известный китайский вирусолог предупредила, что коронавирус – это лишь «верхушка айсберга»
Известный китайский ученый, заместитель директора Уханьского института вирусологи Ши Чжэнли, заявила, что COVID-19 — это лишь «верхушка айсберга». Людям угрожают и другие опасные инфекционные заболевания. Поэтому в качестве превентивных мер следует исследовать вирусы, которые циркулируют в природе.
«Если мы хотим защитить людей от вспышки следующего инфекционного заболевания, то нам надо заранее заняться изучением этих неизвестных вирусов, переносчиками которых являются дикие животные», — заявила вирусолог в интервью китайскому телеканалу CGTN. По ее словам, борьба с эпидемией требует международного сотрудничества и прозрачности работы ученых и правительств.
Чжэнли часто называют «китайской Бэтвумен» из-за ее работы с летучими мышами. Ранее Ши Чжэнли и ее сотрудники обнаружили другую разновидность коронавируса, вызывающую SARS — тяжелый острый респираторный синдром, который также называли атипичной пневмонией. Эпидемия этого заболевания наблюдалась в Китае и еще ряде стран в 2002—2003 годах.
Пандемия COVID-19 начала, как известно, распространяться из Уханя. В США подозревают, что утечка коронавируса могла произойти из лаборатории, где работает Чжэнли. Сама вирусолог утверждает, что она и ее коллеги работали с другими штаммами вируса. «Клянусь своей жизнью, что вирус не имеет ничего общего с лабораторией», — заявила она.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса.
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