Назначение Саакашвили не было обдуманным решением, — президент Грузии сделала заявление

Мир

26 мая Грузия празднует День независимости. Именно 26 мая 1918 года грузинское правительство, которое возглавлял Ной Жордания, провозгласило о создании суверенного государства Грузинская Демократическая Республика. Оно существовало до февраля 1921 года, когда части 11-й Красной Армии вместе с отрядами грузинских большевиков сбросили меньшевистское правительство.

Была образована Грузинская ССР, которая 30 декабря 1922 года вошла в СССР, сначала в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР), а с 1936 по 1991 год — как союзная республика.

9 апреля 1989 года состоялся жестокий разгон митинга в Тбилиси, что стало мощным стимулом для жителей Грузии избрать путь для восстановления государственной независимости. Референдум по этому вопросу состоялся 31 марта 1991 года. Явка была массовой — 90,5%. За создание суверенного государства высказались тогда 98,93% участников голосования. 9 апреля 1991 года основываясь на результатах референдума Верховный Совет республики принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии, который провозгласил действительными Акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года. Поэтому День независимости празднуется 26 мая, а 9 апреля отмечают день восстановления государственного суверенитета.

Тогда же, в апреле 1991 года, была введена должность президента Республики Грузия. С 16 декабря 2018 года им является Саломе Зурабишвили. Ей 68 лет. Она родилась в Париже в семье грузинских иммигрантов. Получила прекрасное образование, владеет несколькими языками, включая английский, немецкий, итальянский, русский и, конечно, грузинский и французский.

Госпожа Зурабишвили выбрала для себя дипломатическую карьеру. Она служила в посольствах Франции в разных странах мира — Италии, США, Чаде. Представляла Париж в НАТО и Евросоюзе. В 2003 году заняла пост посла Франции в Грузии. В марте 2004 года пришедший к власти в результате «революции роз» Михеил Саакашвили договорился с президентом Франции Жаком Шираком о том, чтобы назначить Зурабишвили министром иностранных дел Грузии.

Вскоре между ней и Саакашвили возникли серьезные разногласия, и в октябре 2005 года Зурабишвили была отправлена в отставку. Она решила остаться в Грузии и создала оппозиционное движение, которое в итоге преобразовалось в политическую партию «Путь Грузии». Последующие годы Зурабишвили входила в число лидеров оппозиции Саакашвили, однако в 2010-м она заявила о своем уходе из политики, решив, что в стране нет демократии.

Саломе Зурабишвили триумфально вернулась в 2018 году. Она баллотировалась на пост президента в качестве независимого кандидата и одержала победу как в первом, так и во втором туре, став первой женщиной-президентом в истории Грузии.

26 мая газета The Financial Times опубликовала интервью с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. «ФАКТЫ» приводят несколько наиболее важных и ярких ее заявлений.

По словам Зурабишвили, в мае у Грузии возникли разногласия с другой страной, имеющей выход к Черному морю, — Украиной. Произошло это после того, как Киев назначил бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на высокий пост по координации реформ. Вторая политическая жизнь Саакашвили в Киеве, куда он бежал после того, как в Тбилиси к власти пришли его оппоненты и выдвинули против него обвинения в коррупции, «осложнила вековую дружбу между Грузией и Украиной».

«Назначение Саакашвили не было очень хорошо обдуманным решением. Оно было принято без консультаций, без предупреждения, даже без вежливого уведомления. Но мы не планируем ответных мер. С грузинской стороны нет желания осложнять ситуацию в связи с очень нашими общими важными программами. Мы надеемся, что Саакашвили не собирается ничего затевать», — заявила президент Грузии.

Основная часть интервью посвящена России. «История заставляет предположить, что внутренние проблемы в России, как правило, ведут к внешней агрессивности, а не к попыткам пересмотреть отношения со своими соседями в манере расширения сотрудничества», — предупреждает Зурабишвили.

«Пандемический кризис, нефтяной кризис… и, возможно, политическая ситуация — все это может побудить Россию быть более агрессивной, чтобы продемонстрировать некоторые достижения вовне. Как президент Грузии, я могу выразить надежду, что на этот раз этого не произойдет, что, возможно, кризис покажет российскому руководству, что они могут по-другому взглянуть на то, как решать свои проблемы… Но пока я разочарована тем, что Кремль не воспользовался возможностью, предоставленной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, чтобы ослабить напряженность в Южной Осетии и Абхазии. Наоборот, Россия занялась строительством пограничных постов и ограждений в Южной Осетии и в развертыванием ракет и радаров в Абхазии», — подчеркнула Зурабишвили.

Президент Грузии также указала на то, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения создала «новые риски в оккупированных Россией районах из-за недостаточной открытости Москвы в связи эпидемией COVID-19 и введением абсурдных ограничений на доступ грузинских властей для оказания помощи гражданам в Южной Осетии, в которую Россия вторглась в 2008 году».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кремль пытается помешать Украине, Грузии и Молдове, вступить в НАТО, используя оккупацию территорий как средство достижения этой цели. Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил, как лишить Россию стимулов для продолжения оккупации.

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