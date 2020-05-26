Глава "Укравтодора" заявил об информационной войне против него

Политика

Председателя ОО «Всеукраинская дорожная ассоциация», «активиста-антикоррупционера» Артема Гриненко не устраивает, что руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков не берет взятки. Гриненко также обещает убрать его с должности, «чтобы мы с моей компанией могли работать». Такие выводы можно сделать из записей опубликованных разговоров Гриненко с разными собеседниками. Об этом сообщают ИА «Украинские новости» со ссылкой на ТСН.

Глава «Укравтодора» заявил, что записи и информацию передадут в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

«Меня атаковали лично, потому что „Укравтодор“ не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса», — отметил Кубраков.

СМИ напомнили, что Артем Гриненко возглавлял ГАК «Автомобильные дороги Украины», а до этого работал помощником депутата из БПП Артура Герасимова. На опубликованном видео записан якобы разговор Гриненко, который говорит, что его задача «убрать Кубракова»: «Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача — как его убрать».

Также Гриненко утверждает, что Кубраков «не берет взятки» и ему это активно не нравится: «Бери взятки! Брали все главы „Укравтодора“, но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал. Он сейчас, по сути, все компании послал. Его за это не хотят прощать».

«Из слов Гриненко на опубликованной записи, становится ясно, что он тесно сотрудничает с журналистами Bihus.Info, которые готовили расследование, посвященное „Укравтодору“, и упоминает, что они уже почти месяц следят за Кубраковым», — сообщается в материале.

В разговоре между анонимным собеседником и похожим на Гриненко голосом, последний заявляет, что вместо Кубракова будто будет назначен глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

«Придет Сиротинский — будем сбивать Сиротинского. Тарас посидит месяц-полтора и будет то же самое. Будем сбивать следующего, пока не будет того, который с нами будет работать», — говорит голос, похожий на Гриненко.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter