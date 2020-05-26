Спецназ ГБР заблокировал музей Гончара в Киеве из-за Порошенко: что просходит (видео)

Украина

В Киеве бойцы Госбюро расследований блокировали музей имени Олеся Гончара, где пятый президент Украины Петр Порошенко презентовал выставку картин — 26 мая его вызывали на допрос в ГБР, которое завело дело о якобы незаконном ввозе этих произведений искусства в Украину. Ранее Порошенко вызывали на допрос в ГБР в феврале этого года.

Как передает Еспресо.TV со ссылкой на ветерана АТО Александра Погребиського, сначала в музей приехали следователи ГБР, а затем уже и спецназ: «Адвокат Порошенко спрашивал, из какого они подразделения, по какому адресу находятся. Они не дают ответы… А потом приехал бус спецназа… Заблокировали приемную… Не пропускали народных депутатов. Есть прямые записи, как они нарушают закон Украины. Затем они выбежали, сели в машину. И теперь стоят, куда звонят, чего-то ждут».

Во время презентации Петр Порошенко заявил, что на выставке «для посетителей самым важным будут картины», а для силовиков — оригиналы таможенных деклараций 43 картин, «их перечень и платежные поручения на оплату, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех налогов государству».

Фото Mikhail Palinchak

Тем временем «Интерфакс-Украина» сообщает, что сотрудники ГБР вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове пятого президента на допрос по делу о перемещении художественных ценностей.

Информагентство уточняет, что Порошенко не пришел во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое ГБР передавало в Офис генпрокурора, не было доказательств вины политика.

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