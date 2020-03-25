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Украина

«Юридический трэш»: Рябошапка раскритиковал подозрение Порошенко

8:30 25 марта 2020 241
Бацман и Рябошапка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое ГБР передавало в Офис генпрокурора, не было доказательств вины политика.

Об этом бывший чиновник рассказал изданию «ГОРДОН».

«То, что было предложено подписать, — это юридический „трэш“, не выдерживающий критики. Во-первых, документ был необоснованным. Во-вторых, он был незаконным. То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. Юридическая квалификация тоже была фантастическая… В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время», — сказал Рябошапка.

Напомним, по информации ГБР, в отношении Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств, в том числе по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив. После чего 24 украинских моряка оказались в российском плену.

За недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке 5 марта проголосовало 263 народных депутата. Рябошапке предъявляли претензии за развал прокуратуры и отсутствие «посадок» топ-чиновников и политиков.

17 марта новым генпрокурором была назначена Ирина Венедиктова, возглавлявшая до этого ГБР.

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