- 14:35 Названа новая дата боя Усик – Чисора
- 14:25 Путин и Эрдоган созвонились после боев в Сирии: о чем договорились
- 14:22 Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала
- 14:20 «Роттердам+» уже усох»: Котко о бесперспективности уголовного дела НАБУ
- 14:07 Сюрприз! Олег Винник и Александр Пономарев приготовили необычный подарок поклонницам к 8 Марта
- 14:04 К ГБР стянулись силовики и активисты из-за допроса Порошенко: что происходит сейчас
- 14:03 Суперакция для покупателей iPhone: снижение цен и рассрочка на 12 месяцев от «ПриватБанка»
- 13:40 Захват заложников в Одессе: названо имя преступника
- 13:29 «Я весил 250 килограммов, а после операции по уменьшению желудка потерял более половины веса»
- 13:27 В Одессе вооруженный подсудимый взял в заложники судей: первые подробности
- 13:27 Последний день зимы: открытки и поздравления
- 13:23 Мария Бурмака пострадала из-за коронавируса
К ГБР стянулись силовики и активисты из-за допроса Порошенко: что происходит сейчас (фото, видео)
Под зданием Госбюро расследований в Киеве, куда пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос, на который его хотели доставить принудительно, проходит протестная акция — под ГБР стянулись и правоохранители.
Еще до начала допроса Петр Порошенко сообщил, что судья Шевченковского райсуда Киева принял решение об отмене постановления следователя ГБР об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому он сегодня приглашен на допрос. «Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления», — заявил он.
В то время, как Порошенко находится на допросе в ГБР, под зданием становится людно — к Госбюро расследований подтянулись как участники протестной акции, так и правоохранители. В сети сообщают, что в здание ГБР вошли восемь нацгвардейцев, и что ко входу подтянулась полиция.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 января 2020 года Петр Порошенко ходил на допрос в ГБР по поводу заключения Минских соглашений.
Фото со странички Валентины Сытник в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...