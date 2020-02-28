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Украина

К ГБР стянулись силовики и активисты из-за допроса Порошенко: что происходит сейчас (фото, видео)

14:04 28 февраля 2020 324
Акция у ГБР
Инф. «ФАКТОВ»

Под зданием Госбюро расследований в Киеве, куда пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос, на который его хотели доставить принудительно, проходит протестная акция — под ГБР стянулись и правоохранители.

Еще до начала допроса Петр Порошенко сообщил, что судья Шевченковского райсуда Киева принял решение об отмене постановления следователя ГБР об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому он сегодня приглашен на допрос. «Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления», — заявил он.

В то время, как Порошенко находится на допросе в ГБР, под зданием становится людно — к Госбюро расследований подтянулись как участники протестной акции, так и правоохранители. В сети сообщают, что в здание ГБР вошли восемь нацгвардейцев, и что ко входу подтянулась полиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 января 2020 года Петр Порошенко ходил на допрос в ГБР по поводу заключения Минских соглашений.

Фото со странички Валентины Сытник в соцсетях.

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