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Под Одессой многодетная мать убила себя, пытаясь избавиться от очередного ребенка
В Татарбунарском районе, на юге Одесской области, умерла 35-летняя женщина. Сиротами остались трое маленьких детей. Правоохранители узнали о ЧП от медиков местной больницы, куда пациентку доставили из села Баштановка в крайне тяжелом состоянии. Она успела рассказать, что хотела избавиться от нежелательной беременности. В качестве средства выбрала инъекцию ветеринарного препарата, в результате чего у нее случился выкидыш и обильное кровотечение, остановить которое было невозможно.
По словам односельчан умершей, она самостоятельно воспитывала троих детей. Бывший муж семье не помогал. Средний сын нуждался в постоянной медикаментозной поддержке, и матери приходилось зарабатывать везде, где было возможно.
Еще говорят, что факт последней беременности она скрывала, даже от своей матери.
По мнению некоторых сельчан, женщина, чтобы прокормить детей, могла зарабатывать суррогатным материнством. Так, утверждают, что «около года назад обратили внимание, что у нее большой живот, но впоследствии он внезапно исчез». Поэтому предположили, что ребенок якобы родился и был отдан заказчикам. Нынче же потерпевшая сделала аборт, дескать, потому, что от ребенка отказались «покупатели».
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В полиции данную версию не комментируют, но сообщили, что на учете по беременности потерпевшая не находилась.
«В больнице состояние здоровья женщины ухудшилось и через несколько часов она умерла. Сейчас по данному факту начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в отделении.
В рамках производства назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая определит окончательную причину смерти потерпевшей. Также устанавливается, делала ли женщина инъекцию самостоятельно. У нее, по некоторым данным, также выявлен разрыв селезенки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области молодая женщина, которую врач заподозрил в криминальном аборте, родила и закопала младенца живьем.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»287
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!