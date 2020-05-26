Спорт

Минздрав разрешил возобновить футбольные матчи, но запретил братьям Суркисам на них присутствовать (фото)

Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить чемпионат Украины по футболу уже 30 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после разговора с министром здравоохранения Максимом Степановым.

«Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований», — написал функционер. При этом окончательное решение будет принято после того, как его одобрят на голосовании среди членов Исполкома УАФ.

Правда, согласно седьмому пункту постановления Минздрава, на территории стадиона будет разрешено присутствовать не более 200 людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Примечательно, что под возрастной ценз не попадают почетный член УЕФА Григорий Суркис, который в сентябре 2019-го отпраздновал 70-летний юбилей, и его младший брат президент ФК «Динамо» (Киев) 61-летний Игорь Суркис.

Григорий и Игорь Суркисы любят смотреть футбол вместе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь доигровки чемпионата Украины по футболу.

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