Стал известен календарь доигровки чемпионата Украины по футболу (фото)

Спорт

Украинская премьер-лига представила календарь оставшихся матчей чемпионата Украины по футболу. Как и планировалось, высший отечественный дивизион будет возобновлен 30 мая — в частности, в рамках 24 тура пройдет и супердерби между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Даты туров выглядят следующим образом:

25-й тур — 6 июня

26-й тур — 13 июня

27-й тур — 20 июня

28-й тур — 27 июня

29-й тур — 4 июля

30-й тур — 11 июля

31-й тур — 15 июля

32-й тур — 19 июля

Полуфинальные поединки Кубка Украины («Минай» — «Динамо» и «Мариуполь» — «Ворскла») запланированы на 24 июня, а финал — на 25 июля. Также в нынешнем сезоне пройдут матчи плей-офф за право сыграть в Лиге Европы — они состоятся 29 июля и 1 августа.

Напомним, что на данный момент «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на 13 очков. А вот за второе место идет ожесточенная борьба — у «Зари» и «Динамо» одинаковое количество баллов (по 46), а у «Десны» всего на три пункта меньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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