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Стал известен календарь доигровки чемпионата Украины по футболу (фото)
Украинская премьер-лига представила календарь оставшихся матчей чемпионата Украины по футболу. Как и планировалось, высший отечественный дивизион будет возобновлен 30 мая — в частности, в рамках 24 тура пройдет и супердерби между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Даты туров выглядят следующим образом:
25-й тур — 6 июня
26-й тур — 13 июня
27-й тур — 20 июня
28-й тур — 27 июня
29-й тур — 4 июля
30-й тур — 11 июля
31-й тур — 15 июля
32-й тур — 19 июля
Полуфинальные поединки Кубка Украины («Минай» — «Динамо» и «Мариуполь» — «Ворскла») запланированы на 24 июня, а финал — на 25 июля. Также в нынешнем сезоне пройдут матчи плей-офф за право сыграть в Лиге Европы — они состоятся 29 июля и 1 августа.
Напомним, что на данный момент «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на 13 очков. А вот за второе место идет ожесточенная борьба — у «Зари» и «Динамо» одинаковое количество баллов (по 46), а у «Десны» всего на три пункта меньше.
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