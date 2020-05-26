Нескромный Роналду объявил себя лучшим игроком в истории футбола (фото)

Спорт

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду за свою карьеру выиграл 32 трофея, в том числе пять раз становился победителем Лиги чемпионов и стал чемпионом Европы-2016. При этом пятикратный обладатель «Золотого мяча» особой скромностью никогда не страдал, подтвердив это в очередной раз.

В интервью изданию Goal титулованного португальца попросили назвать лучшего игрока в истории футбола. «Не думаю, что есть кто-то лучше меня. Ни один из игроков не делает того, чего я не смог бы сделать. И в то же время, я умею делать то, что не сможет повторить кто-либо еще. Нет более полноценного игрока, чем я. Я лучший игрок в истории», — ответил португалец.

Криштиану Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов

Отметим, что ранее авторитетное издание France Football поставило Роналду на второе место в рейтинге наиболее влиятельных людей футбола. Португалец уступил лишь президенту французского ПСЖ Насеру Аль-Хелаифи, при этом оставив позади нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо на тренировке «Ювентуса».

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