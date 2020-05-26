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Спорт

Леброн или Джордан: Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо (видео)

12:22 26 мая 2020
Криштиану Роналду
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Португалец Криштиану Роналду, сменивший имидж после выхода из карантина, наглядно продемонстрировал, что отлично попадает не только по футбольным воротам.

Обладатель пяти «Золотых мячей», на счету которого более 700 голов за карьеру, на тренировке «Ювентуса» забросил ногой мяч в баскетбольную корзину с такой легкостью, что позавидовали бы даже легендарные Леброн Джеймс и Майкл Джордан.

«Так же легко, как ты любишь», — подписали под видео журналисты туринского клуба на клубной странице в Twitter.

Отметим, что, несмотря на выход из карантина, точной даты возобновления итальянской серии А пока нет. После 26-ти туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Лацио» на одно очко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду не дает спуску сыну, тренируясь вместе с ним в домашних условиях.

Фото ФК «Ювентус»

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