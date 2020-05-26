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- 12:22 Леброн или Джордан: Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Леброн или Джордан: Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо (видео)
Португалец Криштиану Роналду, сменивший имидж после выхода из карантина, наглядно продемонстрировал, что отлично попадает не только по футбольным воротам.
Обладатель пяти «Золотых мячей», на счету которого более 700 голов за карьеру, на тренировке «Ювентуса» забросил ногой мяч в баскетбольную корзину с такой легкостью, что позавидовали бы даже легендарные Леброн Джеймс и Майкл Джордан.
«Так же легко, как ты любишь», — подписали под видео журналисты туринского клуба на клубной странице в Twitter.
As easy as you like, @Cristiano!pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
Отметим, что, несмотря на выход из карантина, точной даты возобновления итальянской серии А пока нет. После 26-ти туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Лацио» на одно очко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду не дает спуску сыну, тренируясь вместе с ним в домашних условиях.
Фото ФК «Ювентус»116
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.