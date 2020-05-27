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Вторая волна неизбежна: ученые выяснили, как будет развиваться коронавирус
По мере развития эпидемии коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как на ее распространение влияет климат, — в частности, температура и влажность воздуха. Полученные выводы позволят прогнозировать, когда может наступить вторая волна заболевания.
Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на статью в научном журнале Science of The Total Environment.
В новом исследовании ученые из Университета Ланьчжоу во главе с Чжунвэем Хуаном решили выяснить, связаны ли между собой метеорологическими условиями и распространением коронавирусной инфекции по миру.
Они основывались на данных о 3,75 млн случаев заражения, которые были зафиксированы с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.
Полученные в результате анализа данные показывают, что почти две трети случаев заражения коронавирусом нового типа в мире приходится на регионы со средней температурой воздуха от 5 до 15 °C, а около трех четвертей — в местности с абсолютной влажностью от 3 до 10 г/м3.
При этом 73,8% случаев произошли в местах со средней влажностью воздуха от 3 до 10 г/м3.
Поэтому, делают вывод исследователи, коронавирусная инфекция может стать циклическим заболеванием и не стоит ожидать ее прекращение в теплое время года.
Чжунвэй Хуан подчеркнул, что исследователи «не могут полагаться на гипотезу, согласно которой распространение коронавируса остановится с повышением температуры».
Кроме того, авторы исследования отмечают, что они рассматривают только естественные факторы, которые могут повлиять на распространение. Кром них могут существовать и другие.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что Украина сможет избежать второй волны коронавируса, наступления которой специалисты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения, или же если вирус сам потеряет силу и перестанет вызывать заболевания.19
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