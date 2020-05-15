Мир

Европу накроет вторая волна коронавируса: в чем ее опасность

Европейским странам, которые сегодня начали ослаблять карантин, следует сейчас готовиться ко второй волне коронавируса, которая может быть еще более смертоносной, чем первая. Отметим, 14 мая Словения заявила, что уже справилась с эпидемией COVID-19.

В интервью Telegraph представитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что вторая волна COVID-19 может совпасть со вспышками других инфекционных заболеваний — гриппа или кори.

Клюге считает, что уменьшение заболеваемости во Франции, Италии, Великобритании не означает конец пандемии.

По его словам, эпицентр вспышки вируса в Восточной Европе сейчас приходится на Россию, Украину, Беларусь и Казахстан.

Эксперт рекомендует странам укреплять системы здравоохранения, больницы, пункты первичной и интенсивной терапии.

Он напомнил о пандемии гриппа в 1918 году, вторая волна которого убила 50 миллионов человек.

Напомним, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что, несмотря на разработку большого количества медицинских препаратов для борьбы с коронаинфекцией, пока что самым надежным средством остается мытье рук.

Мнение главы ВОЗ разделяют медики в Германии: они уверены, что простое мытье рук более эффективно в борьбе с заразой, чем ношение самых современных медицинских перчаток.

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