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Происшествия

Стрельба и поджог авто в центре Киева: появились данные о пострадавшем иностранце

8:13 27 мая 2020
полиция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Иностранец, которого вечером 26 мая подстрелили в Киеве в элитном ЖК «Новопечерские Липки», может быть причастен к организации заказных убийств на территории Евросоюза.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

По информации наших коллег, очевидцы ЧП сообщили, что рядом с пострадавшим была женщина. Она пыталась остановить кровотечение руками. Стрелявшие же бросились убегать и буквально в ста метрах выбежали из машины и подожгли ее. У одного из них обгорело лицо.

Следователи изъяли у пострадавшего телефон.

37-летнего гражданина Черногории с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в киевскую больницу скорой помощи. Состояние мужчины медики пока не комментируют.

Полиция ввела операцию «Сирена». Разыскиваются двое мужчин в возрасте от 30 до 45 лет.

Напомним, ранее на Северном мосту в Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу по велосипедистам.

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