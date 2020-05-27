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Стрельба и поджог авто в центре Киева: появились данные о пострадавшем иностранце
Иностранец, которого вечером 26 мая подстрелили в Киеве в элитном ЖК «Новопечерские Липки», может быть причастен к организации заказных убийств на территории Евросоюза.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.
По информации наших коллег, очевидцы ЧП сообщили, что рядом с пострадавшим была женщина. Она пыталась остановить кровотечение руками. Стрелявшие же бросились убегать и буквально в ста метрах выбежали из машины и подожгли ее. У одного из них обгорело лицо.
Следователи изъяли у пострадавшего телефон.
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