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На Северном мосту в Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу по велосипедистам
В Киеве 16 мая неизвестный открыл стрельбу по прохожим на Северном мосту. Об этом сообщила журналистка Алина Кондратенко, которая случайно стала свидетелем происшествия.
«Мне еще никогда не было так страшно. Безопасности в этом городе нет, теперь я это почувствовала на себе. 19:00, иду пешком по Северному мосту, впереди — в 3−4 шагах идет пьяное тело. Мимо проезжают велосипедисты, он что-то к ним кричит, злится, а потом резко достает пистолет, разворачивается и стреляет по ним… Я резко начинаю бежать, бегу зигзагом, потому что знаю, так меньше вероятность, что попадет. Это пьяное тело бежит позади и кричит: „не бойся, девушка“. Я добежала до конца моста, забежала в парк», — написала она в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 5 мая в Святопетровском (Киевская область) полиция штурмовала квартиру, в которой заперся неадекватный мужчина, ранее с оружием нападавший на людей.
А в марте в Киеве задержали неадекватного мужчину, который кричал, что он майор полиции, и размахивал ножом перед лицами людей в отделении банка.215
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?