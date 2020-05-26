Происшествия

Разборка в центре Киева: неизвестные обстреляли мужчину и сожгли свое авто (видео)

Во вторник, 26 мая, в центре Киева неизвестные напали на мужчину — они выстрелили в него, после чего скрылись на автомобиле.

Инцидент произошел в Печерском районе на улице Драгомирова под вечер. 37-летний потерпевший с ранениями госпитализирован, сообщили в столичной полиции.

А скрывшиеся нападающие затем подожгли авто, на котором уехали с места ЧП.

На данный момент на месте происшествия работает полиция.

Видео с места перестрелки опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Напомним, сегодня произошло еще одно ЧП в столице — подростки до потери сознания избили 20-летнего парня в киевском метро. Ранее на Северном мосту в Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу по велосипедистам.

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