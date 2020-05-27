«Нет альтернативы»: в Украине объяснили причину высокого рейтинга Зеленского

Украина

Высокий рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявившего, что он «подумает» по поводу второго срока, удерживается из-за большого кредита доверия и отсутствия альтернативы.

Как передает «РБК-Украины», политолог Владимир Фесенко считает, что сторонники Зеленского положительно оценивают скорее его личные старания и стремления, а не уровень реализации обещаний и ожиданий. «Наш парень» старается, пытается изменить страну к лучшему, хотя и не все у него получается, есть ошибки и проблемы. Косвенно это свидетельствует о сохранении аванса доверия к Зеленскому со стороны большинства его сторонников", — добавил он.

О том, что кредит доверия Зеленскому еще не иссяк, говорит и директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. По его словам, избиратели не видят альтернативы, а уровень поддержки системных политиков достаточно низок.

А научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Алексей Гарань отмечает, что высокие оценки Зеленского среди населения сдобрены «хорошим пиаром» и «популистскими мерами».

В свою очередь директор группы «Рейтинг» Алексей Антипович полагает, что положительное отношение к Зеленскому во многом основывается на его «близости к народу».



«Из-за этой, в определенной мере, безальтернативности за него готовы проголосовать 40% в первом туре и те же самые 73−75% избирателей — во втором. К примеру, если взять эту разницу между отметкой в первом туре и втором — 35% - это почти треть украинцев, которые не за Зеленского, но против Порошенко, Тимошенко и Бойко. Избиратели могут быть недовольны качеством и эффективностью работы нынешней власти. Но возвращаться к старым лекалам они не готовы», — добавил он.

Эксклюзивное интервью с известным украинским журналистом Павлом Казариным, который полагает, что рейтинг Зеленского-президента спасает рейтинг Зеленского-шоумена, читайте на сайте «ФАКТОВ».

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter