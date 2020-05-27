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Спорт

Финал Кубка Украины по футболу перенесен во Львов (фото)

9:17 27 мая 2020
Кубок Украины
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Решающий матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2019/2020 пройдет не в Тернополе, как планировалось раньше, а во Львове на «Арена Львов». Как сообщает официальный сайт УАФ, такое решение было принято по итогам заседания Исполкома организации.

«Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь», — рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко в комментарии сайту Meta Ratings. Также функционер отметил, что Тернополь в знак благодарности за подготовку к финалу нынешнего розыгрыша турнира проведет решающий матч в следующем году.

Отметим, что Львов второй раз в истории примет финал турнира — в 2016 году донецкий «Шахтер» обыграл здесь луганскую «Зарю» (2:0).

"Арена Львов" второй раз в истории примет финал Кубка Украины

Напомним, что в полуфиналах Кубка Украины будут сыграны следующие матчи: «Минай» — «Динамо» (17 июня в Ужгороде) и «Мариуполь» — «Ворскла» (24 июня в Мариуполе). Решающий поединок пройдет 8 июля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав разрешил возобновить футбольные матчи, но запретил братьям Суркисам на них присутствовать.

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