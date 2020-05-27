«Полиция, Генпрокуратура и СБУ уже не интересуются контрабандным углем из ОРДЛО» — политолог

Украина

Об оккупированных территориях все меньше пишут СМИ, и еще реже — о контрабанде угля марки А, добытого на неподконтрольном сейчас Украине Донбассе. Об этом в блоге на сайте «Цензор» написал политолог Дмитрий Марунич.

«По моим данным, полученным из надежного источника, ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в Ростов, чтобы оттуда на поездах отправить в Украину — либо украинским покупателям, либо (как вариант) — транзитом через Украину европейским компаниям. Например, в марте и апреле на территорию Украины такого угля зашло 18 тысяч тонн», — написал Дмитрий Марунич.

По его данным, в марте и апреле 2020 года нелегально добытый антрацит через Ростовскую область в Украину отгружали такие компании, как ООО «Венера», ООО «Восток-Уголь», ООО «Ростуглемет» и ООО ОФ «Западная». Транзитом же компания АНО «Центр эффективных логистических решений» вывезла почти 27 тысяч тонн антрацита в страны Европы.

Дмитрий Марунич в своем блоге также перечислил компании, которые приобретали нелегальный донбасский антрацит: ООО «Артанс трейд», ООО «Спектр», ООО «Премиуминвест» и многие другие. По словам автора блога, основными первоначальными (до переадресации по станциям в Украине) получателями нелегально добытого угля являются ООО «Бит Оил», «Аммолит Трейд», «ПУВК» и ПП «Внешторгсервис».

При этом Дмитрий Марунич, по его словам, озадачен тем, что правоохранительные органы не заметили такого количества угля, отправителей и получателей.

«Наверняка, у СБУ есть какие-то данные о подобных операциях, ведь в прошлом году была официальная информация, и громкие заголовки СМИ гласили о том, что „СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций „Л/ДНР“ через незаконную добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы“. А что теперь? Карантин? Полиция, Генпрокуратура и СБУ уже не интересуются контрабандным углем из ОРДЛО?» — пишет политолог в своем блоге.

По словам Дмитрия Марунича, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий рапортовало, что из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на 288 млн долларов. Естественно, реальный масштаб может быть гораздо шире. Это немалые деньги, за которые финансируется армия и содержанцы-управляющие незаконными «республиками».

«Так что дальше? - спрашивает в своем блоге Дмитрий Марунич. — Будем пропускать в страну выращенную на полях оккупированного Донбасса пшеницу? А может, такая пшеница уже успешно едет через Украину в Польшу и другие страны Евросоюза? Господа реформаторы, не время ли разобраться — санкции в отношении РФ и оккупированных территорий — они реальные? Или же санкции у нас существуют на бумаге, как очередной миф, иллюзия борьбы со злом?»



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