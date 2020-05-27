Общество и люди

Согласно отчету о состоянии загрязнения окружающей среды на территории Украины, опубликованному Центральной геофизической обсерваторией (ЦГО) им. Б. Срезневского, город Горишние Плавни (Полтавская обл.) по комплексному индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) вновь оказался наименее загрязненным промышленным городом по итогам 12 месяцев 2019 года среди 39 городов Украины (в которых рассчитывается индекс) с показателем 1,2 (до 5 п.- низкий уровень). Данный индекс учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям.

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах сети мониторинга гидрометеорологических организаций. В атмосферном воздухе определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.

Антирейтинг с самыми высокими показателями загрязнения в 2019 году возглавил Мариуполь, также высокий уровень загрязнения зафиксирован в Днепре, Одессе, Каменском, Николаеве, Кривом Роге, Херсоне, Киеве, Запорожье и Луцке.

В отчете подчеркивается, что высокий уровень загрязнения воздуха вышеуказанных городов был обусловлен по большей части повышенным содержанием специфических вредных веществ — формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака. Из основных примесей - диоксид азота, зависшие вещества, оксид углерода. В этих городах находятся крупные промышленные предприятия. В Мариуполе расположены Металлургический комбинат им. Ильича и Азовсталь, принадлежащие Группе «Метинвест», в Днепре — ДТЭК Приднепровская ТЭС, принадлежащая Группе «ДТЭК» и Днепровский металлургический завод (Группа «DCH»); в Каменском — Днепроазот Игоря Коломойского и Днепровский металлургический комбинат корпорации «ИСД», который сейчас находится в оперативном управлении группы «Метинвест»; в Кривом Роге — АрселорМиттал Кривой Рог группы «АрселорМиттал», Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОКи, которыми владеет «Метинвест»; в Киеве — Дарницкая ТЭЦ, принадлежащая компании «Евро-реконструкция»; в Запорожье — металлургический комбинат «Запорожсталь» группы «Метинвест».

При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 12 месяцев 2019 года по показателю КИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, который определяется по пяти компонентам с самой высокой ПДК) повысился с 7,6 до 8,2 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за счет роста среднегодового содержимого формальдегида.

Пятерка лидеров с наименее загрязненным воздухом в январе-декабре 2019 года выглядит следующим образом: Горишние Плавни (39-е место), Светловодск (38-е), Измаил (37-е), Харьков (36-е) и Александрия (35-е). Из крупных промышленных предприятий в Горишних Плавнях расположены Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи компании Ferrexpo.

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