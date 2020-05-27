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Спорт

Не «Ливерпуль» и не «МанСити»: назван самый ненавистный клуб в Англии (фото, видео)

11:13 27 мая 2020
Болельщики Лидс Юнайтед
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Английские болельщики умеют страстно поддерживать не только свою любимую команду, но и так же неистово болеть против соперника. При этом не скатываются до банальных кричалок с нецензурными выражениями, а сочиняют забавные оскорбительные песни, которые редко выходят за рамки приличия.

Официальная страница English Football Statistician в Twitter опубликовала рейтинг клубов, против которых фанаты команд-соперниц придумали наибольшее количество подобных песен. Вне конкуренции оказался «Лидс Юнайтед», у которого набралось целых 117 «композиций». На втором месте оказался «Ливерпуль», о котором сочинили 50 песен, третьим стал «Тоттенхэм» с 42 «шлягерами» в репертуаре болельщиков.

Отметим, что «Лидс Юнайтед» в своей истории трижды становился чемпионом Англии (последний раз — в 1992 году), а также доходил до финалов Кубка чемпионов в 1975-м и Кубка кубков в 1973-м. В нынешнем сезоне до приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса команда лидировала в чемпионшипе, втором по силе дивизионе, и была одним из главных претендентов на выход в премьер-лигу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанат английского «Куинз Парк Рейнджерс» за 30 лет не пропустил ни одного матча любимой команды.

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