Курсы доллара и евро резко пошли вверх: названы причины

Деньги

С начала нынешней недели курсы иностранной валюты уверенно растут. С понедельника, 25 мая, доллар подорожал на 14 копеек, а евро — сразу на 34 копейки. Так, 27 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,90 грн за доллар и 29,51 грн за евро. На наличном рынке гривня также ослабла на 15−30 копеек по отношению к основным валютам. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,78 грн, купить — по 27,09 грн; евро — сдать по 29,05 грн, купить — по 29,63 грн.

«За неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 1,1−1,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,57 грн до 26,90 грн (+1,1%). Кусры спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,55—26,58 грн до 26,92—26,95 грн (+1,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 26,47—26,71 грн до 26,78—27,03 грн (+1,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

Одна из основных причин снижения курса гривни — сокращение продажи валюты экспортерами аграрной продукции. Именно во второй половине мая традиционно завершается реализация урожая прошлого года и, соответственно, сокращается предложение валюты на рынке.

В течение ближайшей недели мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках — около 27,1−27,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты отмечают, что девальвация гривни происходит несмотря на положительные ожидания, связанные со скорым приходом в Украину денег Международного валютного фонда. И для этого есть свои причины.

«Курс гривни в среду, 27 мая, преодолел отметку в 27 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне спроса на валюту со стороны нерезидентов и импортеров, а также слабого предложения валюты от экспортеров в условиях относительно слабого и все еще низколиквидного рынка.

Иностранные инвесторы продолжают выходить с рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), так как спрос на украинские долговые бумаги упал. Во вторник Министерству финансов удалось привлечь лишь 1 млрд гривен. При этом будут выплачены купонные платежи, а также погашен крупный объем ОВГЗ — 1,6 млрд гривен, и часть этих средств пойдет на покупку валюты на межбанке.

Помимо этого, накануне было проведено возмещение НДС, что дало экспортерам возможность получить гривню, чтобы покупать валюту на межбанке. Поэтому на рынке наблюдается перевес покупателей валюты над продавцами, что и двигает рынок вверх, несмотря на ожидание возобновления сотрудничества с МВФ и постепенный выход страны из карантина.

В среду Кабинет министров Украины должен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, что может оказать влияние на валютный рынок. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит нисходящее движение и укрепится ниже психологической отметки 27 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в связи со смягчением карантина начала постепенно восстанавливаться экономическая активность. Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, отмечается восстановление спроса на рабочую силу и активизация украинского бизнеса.

«В мире возобновляются позитивные настроения. Страны смягчили карантин и расширили меры по поддержке экономики. Появились новости о предварительных положительных результатах клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса. Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Соответственно, оживляется и украинский бизнес. Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантина.

«Оптимистично выглядит и рынок труда. Спрос на рабочую силу восстанавливается во всех сферах, не только в секторе услуг. Конечно, количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается», — отметили в НБУ.

При этом в Нацбанке отметили незначительное подорожание продуктов питания. За последнюю неделю несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. Впрочем, снижались цены на овощи и лекарства, в том числе из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

Стоит отметить, что начатая в нынешнем году государственная программа льготного кредитования малого бизнеса по ставкам 5−7-9% пока не дала ожидаемого результата. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, за три месяца всеми банками-партнерами программы выдано всего 462 кредита, что очень мало. Эксперты назвали ряд причин, почему предложенная Владимиром Зеленским программа льготного кредитования не заработала в полную силу. Одна из этих причин — карантин в связи с пандемией коронавируса.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter